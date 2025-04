Gruppo Sella e MagnoLab insieme per il primo ecosistema di innovazione per la filiera tessile

Innovare prodotti e processi aziendali in termini di maggiore sostenibilità e digitalizzazione è fondamentale per rimanere competitivi, specialmente in un settore come quello tessile, caratterizzato da una filiera frammentata e con impatti ambientali. È da questi presupposti che nasce la partnership tra il gruppo Sella e MagnoLab – rete di aziende per l’innovazione della filiera tessile - con l’obiettivo di facilitare la trasformazione sostenibile delle imprese del settore, mettendole in contatto con le startup attraverso un approccio di innovazione aperta, e creare un ecosistema di riferimento in Italia e in Europa con un impatto positivo sul territorio, l'ambiente e la società.

MagnoLab è una rete di aziende nata per realizzare nuove soluzioni per il settore tessile in ottica di economia circolare, creare valore e collaborare sulle esigenze attuali e future. Punto di forza è il know-how aggregato e una rete fisica di impianti industriali di ultima generazione, installati a Cerrione (Biella), dove è possibile sviluppare prodotti e processi innovativi in modo collaborativo. Questo contesto unico permette di concentrare le attività di prototipazione e di sperimentare in tempi rapidi soluzioni all’avanguardia da trasferire direttamente negli impianti dei partner, per poi procedere con la produzione in scala.

Il gruppo Sella, tramite Sellalab, la piattaforma d’innovazione a impatto del Gruppo, in qualità di ecosystem partner, supporta le imprese partecipanti nell’accesso alla propria community e favorendo le opportunità di business. Al progetto partecipa anche dpixel, che supporta la crescita delle startup e l’innovazione delle imprese all’interno di Fabrick, la società specializzata nell’open finance, mettendo a disposizione di MagnoLab il proprio know-how per favorire l'interconnessione con startup e aziende innovative, promuovendo processi di co-creazione e innovazione aperta, valorizzando progetti di economia circolare e migliorando la sostenibilità di prodotti e processi.

Per raggiungere l’obiettivo, MagnoLab e Sella hanno lanciato “Texploration”, una call for PoC (Proof-of-Concept) a livello nazionale e internazionale rivolta a startup, scaleup e Pmi innovative in grado di sviluppare nuove soluzioni per l’industria tessile basate sull’analisi dei bisogni delle aziende. L’iniziativa mira a individuare soluzioni utili ed efficaci che possano migliorare, ad esempio, la gestione energetica, la digitalizzazione dei processi produttivi, la riduzione dei consumi, l’uso di materiali riciclabili e biodegradabili, fino all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la supply chain. Il programma prevede la possibilità di confrontarsi con i principali anelli dell’intera filiera tessile. Le aziende del network MagnoLab che partecipano a Texploration sono Canalair, Dbt Fibre, De Martini, Di.Vé, Filidea, Maggia, Marchi&Fildi, Pinter Group, Stamperia Alicese e Tintoria Finissaggio 2000. “Texploration” durerà circa 9 mesi e prevede quattro diverse fasi: scouting, selezione, co-creazione e presentazione finale.

Durante la prima fase di scouting saranno analizzate le startup, cui seguirà la selezione vera e propria che coinvolgerà le aziende della rete di MagnoLab. Nella fase di co-creazione, saranno realizzati prototipi a partire dalle idee iniziali grazie al co-sviluppo di PoC con i principali attori del settore. I partecipanti al programma potranno testare e perfezionare le proprie innovazioni utilizzando macchinari tessili all’avanguardia, beneficiando dell’esperienza integrata di esperti e imprenditori. Le startup selezionate beneficeranno, durante il periodo della call, del supporto dei mentor di dpixel e Sellalab. La fase conclusiva consisterà nella presentazione e promozione dei progetti ideati, con l’obiettivo di accelerarne l’accesso al mercato. Per ulteriori informazioni su Texploration e invio candidature magnolab.com/texploration