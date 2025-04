Ponderano ospita oltre 500 Alpini nei giorni dell'Adunata tra sfilate e concerti in piazza

Ad un mese esatto dall'Adunata di Biella (in programma nei giorni del 9, 10 e 11 maggio), in molti paesi della nostra provincia fervono i preparativi per lo storico appuntamento. A cominciare dall'accoglienza e dalla stesura del programma di eventi che andranno in scena in quei giorni.

A Ponderano, ad esempio, saranno più di 500 le penne nere (ma il numero potrebbe ancora aumentare nei prossimi giorni) che troveranno ospitalità alle porte del capoluogo laniero. Nelle scorse settimane, infatti, sono state individuate (d'intesa con il Comune e le associazioni locali) le zone dove si stabiliranno i diversi gruppi. Nello specifico, è stata predisposta un'area camper attorno alla sede degli Alpini di Ponderano, dietro al campo sportivo, a cui si aggiungono il centro polivalente, l'oratorio e i locali della Pro Loco.

I gruppi arriveranno per lo più dalle province di Aosta, Bergamo, Brescia, Pisa e Udine. Stilato anche il calendario delle cerimonie che si concentreranno nella sola giornata di sabato 10 maggio: si comincia alle 9.30, con l'alzabandiera nella sede delle penne nere, a cui seguirà la deposizione di una corona d'alloro al monumento degli Alpini, assieme ad una visita in casa di riposo, dove avrà luogo il concerto della Fanfara Sezionale ANA di Udine. Al termine, sfilata in piazza e ritorno in sede. In serata, alle 18.30, si terrà la Santa Messa con l'esibizione del Coro ANA Preganziol di Treviso nella chiesa parrocchiale di Ponderano.

Infine, nelle giornate del 12 e 13 aprile, saranno distribuite alla popolazione le bandiere del Tricolore per “vestire” a festa l'intero paese. Soddisfatto il capogruppo Ferdinando Rossini: “Grazie all’intesa con il Comune e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo: ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”.