Biella si prepara all’Adunata Alpini 2025: è corsa ai posti auto per i residenti

E' boom di richieste per poter usufruire di un posto auto per nucleo familiare messo a disposizione dal Comune di Biella e destinato ai residenti dell’Area Pedonale Alpina 1, compresa fra Viale Cesare Battisti, Via Galileo Galilei, Via Repubblica, Via Tripoli, Via Q. Sella (nelle strade citate si potrà transitare), dove da venerdì 9 maggio 2025 alle 00:00 fino a domenica 11 maggio alle 23:00 non sarà possibile circolare, sostare e spostare i veicoli dalle aree di sosta interne o autorimesse e garage.

Ieri lunedì 7 aprile 2025 è stato infatti aperto (fino al 18 aprile) presso l’Ufficio Attività Economiche (1° piano di Palazzo Pella, Via Tripoli 48) lo sportello che accoglie le richieste, che saranno evase fino a esaurimento posti disponibili e dando priorità ai residenti in possesso di contrassegno disabili. E in una sola mattinate si sono presentate una cinquantina di persone.

Il numero dei posti non è ancora definitivo: intenzione del Comune è raccogliere prima le richieste, quindi capire l'interessamento e muoversi di conseguenza.

Sempre nella giornata di ieri nelle vie e nelle piazze si è anche messa in moto la macchina organizzativa dei volontari per iniziare ad abbellire la città dove ne saranno messe circa 2500. Solo a Chiavazza in risposta alla serata del 20 marzo, quando il gruppo sezionale degli Alpini del quartiere al teatro parrocchiale di via Firenze ha incontrato i cittadini per spiegare come ci si muoverà, e di quali figure c'è necessità, hanno dato la loro adesione per l'accoglienza delle 300 persone che arriveranno nel quartiere oltre una cinquantina di persone.

Sarà possibile trovare il modulo di Richiesta posto auto nell’apposita sezione Adunata Alpini 2025 sul sito del comune di Biella. Si ricorda che l’auto posteggiata nei parcheggi messi a disposizione dal Comune non potrà essere movimentata per tutti i giorni dell’Adunata.

Link al modulo:

https://comune.biella.it/wp-content/uploads/sites/150/2025/04/2025-domanda-assegnazione-posto-auto.pdf