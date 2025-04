A Ponderano gli Alpini sono campioni di solidarietà con il pranzo a favore dei giovani dell'oratorio

In attesa dell'Adunata, gli Alpini di Ponderano si sono resi protagonisti di una bellissima iniziativa. Il miglior modo di interpretare il motto del grande evento nazionale (“Alpini portatori di speranza”) è stato quello di organizzare un pranzo benefico a favore dei ragazzi dell'oratorio per contribuire alle spese di viaggio in occasione del Giubileo dei ragazzi che si svolgerà a Roma nei prossimi mesi.

Gli Alpini di Ponderano possono ormai definirsi sinonimo di solidarietà verso il prossimo. Tücc’ Ün non è solo un motto, è anche e soprattutto un modo di vivere e credere nel futuro guardando ai valori passati, facendoli diventare moderni trasmettendoli alle nuove generazioni. Il pranzo dei giorni scorsi è stato molto partecipato. Non solo, il servizio ai tavoli è stato realizzato dai ragazzi dell'oratorio, con il sostegno delle penne nere di Ponderano.