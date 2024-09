Anno scolastico 2024/2025, primo giorno di scuola: oggi in classe 17.703 studenti

Ci siamo: i genitori sono contenti, anche se significherà iniziare a correre forse un po' di più, i figli in po' meno, ma oggi, 11 settembre 2024, finite le vacanze, si torna in classe. E in provincia sono 17.703 gli studenti contro i 18.100 biellesi che erano a settembre 2023.

In particolare, gli iscritti alla materna sono 2.309 (2.316 a settembre 2023), per un totale di 126 sezioni; alle elementari 5.337 (5.336), per un totale di 329 classi, mentre alle medie 3.784 (3.878) divisi in 202 classi e sono invece 6.273 contro i 6.527 dell'anno passato, gli studenti che siederanno sui banchi alle superiori. E in questo caso le classi saranno 330.

Per alcuni allievi la campanella suonerà alle 8, ma per altri anche prima o più tardi, a seconda della classe e della scuola. E alcuni inizieranno addirittura qualche settimana dopo: sono alcuni allievi della Cerruti che quest'anno saranno ospitati presso i locali della ex Biverbanca come gli allievi della De Amicis. Tanti i cantieri ancora in piedi in città e diversi sono infatti gli istituti che quest'anno saranno trasferiti dalla loro sede.

Nel caso dell'elementare XXV Aprile i bambini dalla prima alla quarta faranno lezione in moduli prefabbricati che hanno trovato spazio nel campo da calcio della stessa scuola, mentre quelli di quinta saranno in classe nella vicina scuola media.

E le superiori? in cima alle preferenze dei ragazzi c'è sempre l'Itis dove gli iscritti in prima sono 360. Allo Scientifico di Biella 233, 219 al Bona, 177 al Liceo Sella e 165 Liceo del Cossatese. E in queste prime due settimane di scuola si farà lezione solo al mattino. Per questo da oggi mercoledì 11 Settembre a venerdì 20 settembre non saranno attive le corse della Linea 599 "Biella giri scuole 599.900 Giro scuole F3 e 599.998 Giro scuole.

A proposito di superiori proseguono i lavori di messa in sicurezza sismica del Liceo Classico di Via Addis Abeba. Una parte solo minima di studenti sarà a Citta Studi, la maggioranza rimarrà in Via Addis Abeba.

Avanti anche il cantiere che interessa il Liceo Scientifico Avogadro di Biella. Oggi i 1.100 allievi saranno accolti tra le sedi di via Trivero, via Galimberti, via Cavour e non più a Città Studi ma all'ex Atap.

Partirà invece in autunno la procedura per la demolizione della sede di Valdilana (Valle Mosso, Via Bacconengo) del Liceo del Cossatese e Vallestrona, chiusa da 5 anni perché pericolante.