Scuola verso il primo giorno: 17.703 studenti in provincia a settembre 2024. Nel 2023 erano 18.100

Come l'anno passato la campanella suonerà 11 settembre per 17.703 studenti contro i 18.100 biellesi che erano a settembre 2023. Gli iscritti alla materna sono 2.309 (2.316 a settembre 2023), per un totale di 126 sezioni; alle elementari 5.337 (5.336), per un totale di 329 classi, mentre alle medie 3.784 (3.878) divisi in 202 classi e sono invece 6.273 contro i 6.527 dell'anno passato, gli studenti che siederanno sui banchi alle superiori. E in questo caso le classi saranno 330.

Per alcuni allievi la campanella suonerà alle 8, ma per altri anche prima o più tardi, a seconda della classe e della scuola. E alcuni inizieranno addirittura qualche settimana dopo: gli iscritti alla Cerruti inizieranno l'ultima settimana del mese, in attesa che il Comune termini gli interventi di adeguamento dei locali dell'ex Biverbanca in via Carso dove i bambini saranno trasferiti per via dell'inagibilità della vecchia sede.

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi, quello con più iscritti in prima media è il Biella 3 con 151 allievi, Vigliano ne ha 123 e Valdilana 94. Gli altri: IC Andorno 72, IC Cavaglià 85, IC Pray 49, IC Candelo Sandigliano 86, IC Gaglianico 66, IC Mongrando 58, IC Occhiepo 80, IC Brusnengo 64, IC Biella 2 47, IC Biella 1 88, IC Cossato 94, IC Valdengo 44, per un totale di 1201.

E le superiori? in cima alle preferenze dei ragazzi c'è sempre l'Itis dove gli iscritti in prima sono 360. Allo Scientifico di Biella 233, 219 al Bona, 177 al Liceo Sella e 165 Liceo del Cossatese.