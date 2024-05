Via i bus, l'ex Atap riprende vita come scuola, con i giovani, foto Mattia Baù

Nella parte dove una volta c'erano la biglietteria e gli uffici amministrativi hanno trovato spazio ormai da anni i Laboratori per l'Occupabilità. Ora sono tornate le reti arancioni in viale Macallè: è stato aperto il cantiere nella parte dietro dell'ex Atap, dove troverà spazio un moderno polo scolastico.

Il progetto della scuola innovativa era stato presentato a febbraio in Provincia. Un vero e proprio polo scolastico innovativo e hi-tech dedicato al settore agro alimentare.

Si tratta di un investimento di un milione di euro, che come spiegano dalla Provincia sarà utilizzato per uno spazio funzionale e innovativo per l'apprendimento, “contribuendo a rivitalizzare il quartiere e a creare opportunità per tutti”.

Per il progetto in questione l'ente di via Sella ha ricevuto un contributo di 11 milioni di euro con l’impegno di INAIL alla costruzione della scuola. In più sono già previsti a bilancio della Provincia 1,5 milioni per acquisto del terreno, demolizione dell’edificio e bonifica.

Nella parte sopra ai laboratori, al primo piano, troveranno invece spazio 5 aule del Liceo Scientifico di Biella, ora ancora interessato da lavori in materia di antisismica,