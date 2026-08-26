Intelligenza artificiale e spazio: il Politecnico di Torino lancia il programma europeo Erasmus+ Bip

Il Politecnico di Torino rafforza la propria vocazione internazionale con il lancio dell'Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) "Aerospace Innovations Driven by Artificial Intelligence", un percorso formativo dedicato agli studenti e alle studentesse di Ingegneria Aerospaziale che esplora il ruolo sempre più strategico dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo delle tecnologie aerospaziali.

Coordinato dal Politecnico di Torino in collaborazione con la Universitat Politècnica de Catalunya (Spagna) e l'INSA Lyon (Francia), il programma riunirà a Torino studenti provenienti da diversi Paesi europei in un'esperienza internazionale che combina attività online e una settimana intensiva in presenza, in programma dal 7 all'11 settembre 2026, preceduta da una componente virtuale il 2 e 3 settembre.

L'iniziativa nasce per offrire ai partecipanti una visione multidisciplinare delle trasformazioni che l'IA sta introducendo nel settore aerospaziale, affrontando non solo gli aspetti tecnologici, ma anche le implicazioni etiche, giuridiche, ambientali e sociali dell'innovazione. Grazie all'ecosistema industriale piemontese, tra i più rilevanti in Europa nel comparto aerospaziale, gli studenti avranno inoltre l'opportunità di visitare aziende del territorio e confrontarsi direttamente con professionisti e stakeholder del settore.

Il percorso didattico adotta metodologie di apprendimento innovative e fortemente esperienziali. Alle lezioni frontali si affiancheranno attività di challenge-based learning, lavori di gruppo, workshop di co-design, sessioni pratiche e momenti di confronto con esperti del mondo accademico e industriale. I partecipanti saranno chiamati a sviluppare soluzioni innovative a problemi reali, applicando strumenti di Artificial Intelligence e Machine Learning a diversi ambiti dell'ingegneria aerospaziale.

Inoltre, grazie alla sinergia con PoliTO Sporty Campus e alla Consulta Giovani , sarà attivato un progetto pilota che mira ad integrare l’attività sportiva nell’offerta formativa universitaria, come fattore di socialità, aggregazione, senso di appartenenza, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile.

Nei nuovi spazi realizzati all’interno del Campus, gli studenti potranno cimentarsi nella pratica di alcune discipline sportive, guidati da istruttori e assistenti che li accompagneranno nell'apprendimento delle tecniche di base e in brevi sessioni di gioco. L'iniziativa sarà completata da un momento informativo dedicato alle opportunità offerte dal Politecnico nell’ambito dello sport, con testimonianze di studenti-atleti e un workshop partecipativo finalizzato a condividere le esperienze sportive dei diversi atenei partner e a raccogliere idee e proposte per formalizzare questo tipo di attività. Il programma prevede un intero pomeriggio dedicato all’attività sportiva sui nuovi campi realizzati all’interno del Campus.

“Il BIP Aerospace Innovations Driven by Artificial Intelligence è in realtà un primo passo per lo sviluppo di un programma congiunto europeo di Laurea Magistrale che coniuga le conoscenze in ambito aerospazio con quelle dell’intelligenza artificiale. Il Politecnico di Torino sta lavorando a questo nuovo percorso che sarà pronto per l’anno accademico 2028/2029 insieme all’Università UPC di Barcellona. La sfida per gli ingegneri aerospaziali europei di domani, infatti, è quella di mantenere l’eccellenza sulle tematiche aerospaziali sfruttando al meglio i nuovi strumenti di intelligenza artificiale disponibili”, dichiara Mariachiara Zanetti, Vicerettore per le Politiche territoriali, nazionali ed europee del Politecnico di Torino.

Il Blended Intensive Programme attribuisce 3 crediti ECTS ed è rivolto agli studenti e alle studentesse dei corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale delle università partner aderenti al programma Erasmus+.