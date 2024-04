Liceo Scientifico Biella, avanti tutta con i lavori

I lavori di messa in sicurezza sismica del Liceo Scientifico di Biella procedono spediti, tanto da essere in anticipo rispetto alle previsioni.

“La ditta che si occupa dei lavori – spiega il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - si sta comportando molto bene. I lavori saranno procedendo più speditamente rispetto al cronoprogramma, e abbiamo già trasferito delle aule nell'istituto. Una situazione favorita anche da professori, personale della scuola e ragazzi, che si sono adattati al cantiere, il che comporta delle limitazioni. Ad esempio utilizzare solo una parte della palestra".

Ricordiamo che i lavori si stanno svolgendo all’interno ed all’esterno della scuola, dove, fino a fine anno, sarà presente un ponteggio, con rimozione forzata per i mezzi non autorizzati nelle aree adiacenti al perimetro dell’edificio (interessate Via Galimberti, Via Tripoli e Via Schiapparelli).