Biella: l'ex Sede Biverbanca di via Carso, da centro vaccinale a "scuola"

Al tempo del Covid era un centro vaccinale, e da settembre 2024 l'ex Sede Biverbanca di via Carso a Biella invece ospiterà 9 aule che saranno dedicate ai bambini della De Amicis.

I lavori PNRR nelle scuole cittadine vanno avanti spediti e servono soluzioni urgenti per dare una risposta ai genitori che da settembre devono sapere dove andranno a scuola per organizzarsi per gli spostamenti.

I ragazzi dell'elementare XXV Aprile di Chiavazza faranno lezione in alcuni moduli che troveranno spazio nel campo interno alla stessa scuola, mentre gli iscritti alla De Amicis si trasferiranno in via Carso. Faranno invece ritorno nella loro scuola i bimbi della Pietro Micca che l'anno passato sono stati ospitati alla San Francesco.

"Tutti i bambini della De Amicis faranno lezione all'ex sede Biverbanca, non saranno divise le classi - ha spiegato in consiglio comunale l'assessore all'Istruzione Livia Caldesi - . Abbiamo comunicato il trasferimento già anche ai genitori, ovviamente alla preside Lucia Azzolina e i lavori sono già iniziati all'interno dei locali. Sono spazi molto grandi, luminosi e i lavori non sono molto impegnativi".