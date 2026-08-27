A Lourdes anche il 94enne don Luigi Pedrazzo, cappellano della grotta di Lourdes

Tra i pellegrini presenti a Lourdes vi è anche don Luigi Pedrazzo, 94 anni e 71 di sacerdozio, parroco emerito di Netro e cappellano della grotta di Lourdes: i cappellani sono i sacerdoti custodi della cappella chiesta dalla Vergine Maria a Bernadette Soubirous.

Nella foto, scattata al termine della celebrazione di ieri, 26 agosto, nel Santuario, nella Basilica San Pio X, don Pedrazzo, in carrozzina, con il vescovo di Biella Roberto Farinella e, attorno a loro, i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi biellesi in pellegrinaggio a Lourdes.