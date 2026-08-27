 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 27 agosto 2026, 17:30

A Lourdes anche il 94enne don Luigi Pedrazzo, cappellano della grotta di Lourdes

Il sacerdote, parroco emerito di Netro, ha preso parte al pellegrinaggio diocesano al santuario mariano.

A Lourdes anche il 94enne don Luigi Pedrazzo, cappellano della grotta di Lourdes (Credit Diocesi di Biella)

A Lourdes anche il 94enne don Luigi Pedrazzo, cappellano della grotta di Lourdes (Credit Diocesi di Biella)

Tra i pellegrini presenti a Lourdes vi è anche don Luigi Pedrazzo, 94 anni e 71 di sacerdozio, parroco emerito di Netro e cappellano della grotta di Lourdes: i cappellani sono i sacerdoti custodi della cappella chiesta dalla Vergine Maria a Bernadette Soubirous.

Nella foto, scattata al termine della celebrazione di ieri, 26 agosto, nel Santuario, nella Basilica San Pio X, don Pedrazzo, in carrozzina, con il vescovo di Biella Roberto Farinella e, attorno a loro, i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi biellesi in pellegrinaggio a Lourdes.

News collegate:
 Biella, il vescovo Farinella ha guidato a Lourdes il Rosario in diretta su Tv2000 - 26-08-26 10:20

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore