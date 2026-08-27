Biella, donata a papa Leone XIV una stola confezionata all’Itis FOTO

C’era anche un po’ di Biellese tra gli eventi che il 22 agosto scorso hanno caratterizzato la giornata di papa Leone XIV al Meeting di Rimini: una stola progettata e confezionata dai docenti del corso tessile dell’Itis e donata al pontefice durante la sua visita a una delle mostre allestite alla kermesse di Comunione e Liberazione, quella dedicata all’industriale francese Léon Harmel (1829-1915).

Imprenditore tessile, Harmel è riconosciuto dagli storici come il primo che, anticipando la Rerum Novarum di Leone XIII del 1891, ha posto in essere la dottrina sociale della Chiesa attraverso la realizzazione, presso il proprio lanificio di Val-des-Bois, di una “corporazione cristiana” divenuta modello di gestione cooperativistica di un’azienda e del suo welfare. Harmel, che nel 1883 introdusse addirittura i consigli di fabbrica dove proprietà e rappresentanti degli operai discutevano della conduzione dell’opificio, nei primi del Novecento tentò di esportare le proprie idee anche a Biella, dove però la sua iniziativa imprenditoriale non ebbe successo.

Ma come si è giunti, qualche giorno fa, a donare la stola a Papa Leone XIV? A spiegarlo è direttamente il preside dell’Itis, Tiziano Badà: “Mesi or sono siamo stati contattati dai curatori della mostra su Harmel, che per l’allestimento avevano previsto di utilizzare uno dei nostri antichi telai in legno. Naturalmente abbiamo accettato con entusiasmo ma poi, per questione logistiche, i responsabili dell’evento hanno dovuto rinunciare al prestito. A noi però è sembrato importante che un’espressione del nostro territorio potesse comunque essere presente in un evento così importante; di qui la proposta – prontamente accettata – di donare al Pontefice un paramento liturgico confezionato in Istituto.”

La stola, progettata al computer e realizzata in seta, è stata impreziosita a ricamo con immagini rappresentanti la Vergine Maria e il santo biellese Pier Giorgio Frassati; sul retro del paramento, ad ulteriore testimonianza della devozione che lega la comunità biellese al culto mariano, è stata ricamata la corona commemorativa della V Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa, celebrata nel 2021.