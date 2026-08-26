Voucher Scuola, Chiorino e Zappalà: “Nel Biellese sostegno concreto a oltre 2.500 famiglie”

“Quando Fratelli d’Italia parla di famiglia, lo fa mettendo in campo scelte e risorse concrete. Nel Biellese oggi possiamo misurarle: oltre 2.500 famiglie (2.530 per il Voucher B e 39 per il Voucher A) riceveranno un contributo regionale per sostenere le spese scolastiche dei propri figli. Un risultato importante per il nostro territorio, frutto di una battaglia politica che come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo prima avviato e poi sostenuto con forza, in Consiglio Regionale e in Regione”. A parlare Elena Chiorino e Davide Zappalà, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

E aggiungono: “Abbiamo lavorato perché le risorse disponibili non rimanessero concentrate su una platea troppo ristretta ma potessero raggiungere anche quel ceto medio che troppo spesso paga più di tutti e rischia di rimanere fuori da ogni forma di sostegno. La direzione intrapresa è quella giusta e i numeri del Biellese lo certificano. Per Fratelli d’Italia sostenere le famiglie è una priorità politica e l’abbiamo dimostrato con i Voucher Scuola. Continueremo a lavorare perché ogni euro a disposizione venga trasformato in opportunità per i nostri ragazzi e in un aiuto reale per chi ogni giorno affronta sacrifici per garantire loro un futuro”.