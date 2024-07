Liceo Cossatese e Vallestrona, in autunno l'addio all'ex sede a Valle Mosso, sarà demolita

Partirà in autunno la procedura per la demolizione della sede di Valdilana (Valle Mosso, Via Bacconengo) del Liceo del Cossatese e Vallestrona, chiusa da 5 anni perché pericolante.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “Subito dopo l’estate procederemo ad appaltare il cantiere di demolizione di questo edificio chiuso dal 2019, quando la Provincia aveva disposto la chiusura immediata per altissimo rischio crollo. Lo stabile, che ospitava 12 classi e circa 240 studenti, presentava gravi criticità statiche, ed ora, visto che non si sono palesate altre possibilità, non ci resta che demolirlo. Abbiamo messo a bilancio gli 800 mila euro necessari per questo intervento".

D’accordo con la demolizione il Sindaco di Valdilana Mario Carli: "L'opzione di abbattere quell'edificio è un fattore di responsabilità. Il nostro territorio non ha bisogno di strutture pericolanti e dimenticate. Stiamo parlando di una struttura a rischio che lascerà uno spazio libero. Per il futuro delle nostre scuole superiori verranno fatte scelte condivise. Tutta l'area del Biellese sta andando verso una diminuzione demografica e questo comporterà nei prossimi anni una drastica delle iscrizioni alle superiori. Vanno fatti ragionamenti quindi non solo a livello di Valdilana, ma territoriale: sono cambiate le amministrazioni e siamo aperti al dialogo".