Suona la campanella, primo giorno di scuola per 18.100 allievi biellesi

Primo giorno di scuola oggi 11 settembre per 18.100 biellesi. Gli iscritti alla materna sono 2.316, per un totale di 126 sezioni; alle elementari 5.336, per un totale di 338 classi, mentre alle medie 3.878 divisi in 203 classi e sono invece 6.527 gli studenti che siederanno sui banchi alle superiori. E in questo caso le classi saranno 335.

Per alcuni la campanella suonerà alle 8, ma per altri anche prima o dopo, a seconda della classe e della scuola.

Al comprensivo Biella 2 la scuola dell'infanzia inizierà alle 8, per quanto riguarda le elementari gli studenti faranno dalle ore 8.15 alle ore 12.15 nelle scuole primarie XXV Aprile e M. Sella e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 scuola primaria De Amicis. Alle medie le prime entreranno alle 8,30. Al Biella 3 alle medie inizieranno alle 7,50.

All'Itis di Biella alcune classi entreranno alle 8, la maggior parte, mentre le prime alle 8,30, al Bona tutti alle 8, allo Scientifico a Biella alle 7,55.

Al Gae Aulenti alcune classi entreranno alle 8 altre alle 9, al Liceo del Cossatese e della Vallestrona tutti alle 8.

Per quanto riguarda i presidi Maria Luisa Martinelli e Tiziano Badà sono rispettivamente i nuovi dirigenti scolastici dell'Istituto Superiore Gae Aulenti e dell'Istituto Tecnico Industriale Q. Sella. Entrambi sostituiscono i neo pensionati Cesare Molinari e Giovanni Marcianò. La prima arriva dall'IC di Andorno Micca; il secondo, invece, dall'IC Biella II. Proprio qui, è stata nominata come preside l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, dopo l'esperienza maturata a Siracusa. Al posto di Marialuisa Martinelli al comprensivo di Andorno c'è invece Stefania Nuccio, a Cavaglià Lorenzo Zampieri, a Occhieppo Inferiore Chiara Margherita Sperotto e a Valdengo Enrico Martinelli.

Per quanto riguarda invece gli incarichi di reggenza temporanei, al comprensivo di Biella 2 assegnato a Lucia Azzolina, è stato nominato Aldo Ferdani.

Proprio oggi, primo giorno di scuola, l'amministrazione comunale di Biella ha organizzato un tour nelle scuole: alle ore 8,45 appuntamento alla scuola primaria del Villaggio Lamarmora, dove interverrà l’Assessore regionale Chiorino; Ore 9,30 appuntamento alla scuola Nino Costa di Chiavazza, dove interverranno l’Assessore regionale Caucino, l’assessore comunale Scaramuzzi, in cui sarà presentato il progetto di inclusione dei ragazzi del quartiere e il vicesindaco Moscarola, che ricorderà i tratti del primo cantiere iniziato con i fondi legati al PNRR; Ore 10,15 appuntamento alla scuola San Francesco in piazza Martiri, la scuola che accoglie gli alunni della primaria della Pietro Micca.