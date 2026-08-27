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ATTUALITÀ | 27 agosto 2026, 06:50

Patente, quanti la prenderebbero oggi? Nel Biellese quasi uno su tre non supera l’esame

Patente, quanti la prenderebbero oggi? Nel Biellese quasi uno su tre non supera l’esame

Patente, quanti la prenderebbero oggi? Nel Biellese quasi uno su tre non supera l’esame

In provincia di Biella il 40,4% dei candidati all’esame di teoria per la patente B non supera la prova. È quanto emerge dai dati relativi al 2025: una percentuale superiore alla media piemontese, che si attesta al 39,2%.

Nel corso dell’anno, in Piemonte sono stati sostenuti complessivamente 65.607 esami teorici per il conseguimento della patente B. Il 39,2% ha avuto esito negativo, contro il 39,7% registrato a livello nazionale.

Tra le province piemontesi, la percentuale più alta di bocciature si registra a Verbania, con il 44,3%, seguita da Novara con il 42,8%, Asti con il 42,6%, Alessandria con il 40,8% e Biella con il 40,4%. Seguono Cuneo con il 38,8%, Torino con il 37,7% e Vercelli con il 36%.

Un quadro diverso, ma altrettanto significativo, arriva dalla simulazione realizzata da AutoScout24 su oltre 4.000 utenti della propria community, tutti in possesso della patente B da almeno cinque anni. Ai partecipanti sono state sottoposte 20 domande selezionate tra i quesiti ufficiali validati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un massimo di due errori consentiti.

In Piemonte soltanto il 7,3% degli automobilisti coinvolti nella simulazione riuscirebbe a superare il test, contro una media nazionale dell’8%. Più favorevoli i risultati della prova pratica. Nel 2025 in Piemonte sono stati sostenuti 51.908 esami di guida e l’82,3% dei candidati ha ottenuto la patente, a fronte dell’83,8% su scala nazionale.

Da una rilevazione condotta tra le autoscuole associate a Confarca e Unasca emerge che gli incroci rappresentano una delle principali difficoltà durante l’esame pratico, indicati dal 59% degli intervistati. Seguono gli elementi più complessi della viabilità, tra cui rotonde, passaggi a livello, fermate di autobus e tram, attraversamenti pedonali, gallerie, salite e discese. Tra gli errori più frequenti figurano anche il parcheggio e l’uscita dallo stallo, i cambi di direzione e di corsia, il sorpasso e il superamento degli ostacoli.

Sul risultato possono incidere anche le condizioni nelle quali si svolge l’esame: per il 72% delle autoscuole intervistate, la dimensione della città, il traffico e la complessità del percorso hanno un peso sull’esito della prova, mentre l’86% segnala l’influenza dell’ansia del candidato.

C.S., G. Ch.

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