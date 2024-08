Liceo Scientifico Avogadro di Biella: allievi tra via Galimberti, via Cavour, via Trivero e all'ex Atap

Proseguono spediti i lavori che interessano il Liceo Scientifico Avogadro di Biella. Tutto pronto per settembre, dove i 1.100 allievi saranno accolti tra le sedi di via Trivero, via Galimberti, via Cavour e non più a Città Studi ma all'ex Atap.

"Rispetto all'anno scorso - spiegano dall'istituto - siamo più contenti perchè i ragazzi che non possono stare a scuola perchè le loro aule sono interessate dal cantiere, in tutto 5, saranno ospitati più vicino rispetto all'anno passato, all'ex Atap e non più a Città Studi. Questo avvicinamento ci consente una migliore organizzazione perchè anche per esempio i professori ci mettono di meno a spostarsi da una sede all'altra, possono addirittura farlo a piedi".

E la palestra? "Non potrà ancora essere usata - concludono - ma i ragazzi faranno quando possono lezione fuori dove abbiamo uno spazio enorme a disposizione, e quando c'è brutto tempo utilizzeranno l'aula magna. Anche l'anno passato gli insegnanti di educazione fisica sono stati molto bravi a organizzarsi e i gli studenti non hanno mai perso un giorno di lezione di scienze motorie".