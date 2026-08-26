Giornata mondiale del cane, una storia di amicizia lunga millenni

Il 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, conosciuta a livello internazionale come International Dog Day. La ricorrenza nacque nel 2004 per rendere omaggio al migliore amico dell’uomo, promuoverne l’adozione e sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave fenomeno dell’abbandono.

L’iniziativa prese avvio negli Stati Uniti per volontà di Colleen Paige, esperta di animali domestici e attivista. La scelta della data non fu casuale: proprio il 26 agosto, quando aveva dieci anni, la sua famiglia adottò il primo cane, uno Sheltie.

Quella odierna, tuttavia, non è l’unica giornata riservata agli amici a quattro zampe. Il 26 giugno 2026 si è celebrato anche il “Take Your Dog to Work Day”, istituito negli Stati Uniti nel 1999 da Pet Sitters International. L’appuntamento, fissato ogni anno nel venerdì successivo alla Festa del papà, invita le aziende ad accogliere i cani negli uffici per promuovere le adozioni e mostrare gli effetti positivi che la loro compagnia può avere sul clima nei luoghi di lavoro.

Piccolo o grande, di razza oppure meticcio, con il pelo ispido o morbido, liscio o riccio, il cane vive accanto all’uomo da millenni. Tra le testimonianze più antiche figura un cranio di canide rinvenuto sui Monti Altai, in Russia, e risalente a circa 33mila anni fa. Il reperto presenta caratteristiche simili a quelle dei primi cani e costituisce una delle tracce più remote delle possibili fasi iniziali della domesticazione.

Intelligente, sensibile e affettuoso, il cane riesce spesso a comprendere gesti e stati d’animo senza bisogno di parole. Accoglierne uno nella propria vita significa assumersi un impegno quotidiano, che richiede tempo, cura e responsabilità, ma offre in cambio un legame profondo e una presenza costante.

Numerosi sono anche i benefici associati alla convivenza con un cane. Le passeggiate favoriscono l’esercizio fisico, mentre la sua compagnia può contribuire a contrastare la solitudine, in particolare tra le persone anziane. Il rapporto con un animale può inoltre rappresentare un’esperienza educativa per i bambini e offrire un sostegno nei percorsi assistiti di riabilitazione e inclusione sociale.

La ricorrenza è dedicata ai cani di ogni razza, ma un riconoscimento particolare spetta a quelli addestrati per affiancare le persone non vedenti e agli esemplari impiegati nelle operazioni di sicurezza, ricerca e soccorso. Animali che, grazie alla preparazione e alla dedizione, svolgono attività preziose e contribuiscono a salvare vite umane.

Nel mondo esistono centinaia di razze, differenti per taglia, aspetto e caratteristiche. Si va dal labrador al bulldog, dal volpino al bassotto e al beagle, fino al pastore tedesco, al pastore maremmano, all’alano, al terranova e al San Bernardo. Accanto a loro ci sono i meticci, altrettanto capaci di costruire un rapporto unico con chi li accoglie.

L’invito della Giornata resta quello di preferire l’adozione all’acquisto: molti cani attendono nei rifugi una famiglia e una nuova possibilità. A riassumere il legame che li unisce alle persone è una frase molto diffusa, sebbene di attribuzione incerta: «I cani non hanno un’anima, ne hanno due».