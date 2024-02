Ex Atap, 5 nuove aule per il Liceo Scientifico - Foto archivio newsbiella.it

Dal prossimo anno scolastico il Liceo Scientifico di Biella avrà 5 aule a disposizione al primo piano della palazzina ex Atap a Biella, in Viale Macallé 40, che la Provincia di Biella ha acquistato lo scorso anno dal Comune di Biella.

“I lavori inizieranno entro marzo – dichiara il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – e queste 5 aule devono essere pronte per luglio. Inizialmente saranno occupate dai liceali, poi, quando lo Scientifico tornerà a casa, saranno a disposizione dalla futura scuola agroalimentatre hi-tech dell’Istituto Gae Aulenti, che ha già i laboratori per l’occupabilità a piano terra”.

In merito a quest’ultimo progetto, che sorgerà nella parte retrostante dove c’erano le rimesse dei pullman, ci vorranno 4 milioni di euro in più rispetto alla stima iniziale.

“Noi abbiamo ricevuto un contributo di 11 milioni di euro con l’impegno di INAIL alla costruzione della scuola. - spiega Ramella Pralungo - In più sono già previsti nel nostro bilancio circa 1,5 milioni per acquisto del terreno, demolizione dell’edificio e bonifica. Questi 4 milioni riguardano il completamento dei lavori dopo la costruzione e sono stati già validati da INAIL”.

“A fine 2023 – continua il Presidente – abbiamo interessato del maggiore costo il ministero competente, al quale la somma sta bene per questo tipo di scuola. Allora, dal ministero comunicarono che ci saremmo aggiornati entro fine gennaio 2024, in quanto dovevano verificare dove trovare questi soldi, ma con la rassicurazione che, in Piemonte, 4 milioni non sarebbero stati un problema. Gennaio 2024 è passato e quindi io ho scritto al ministero e anche al Ministro Pichetto Fratin”.