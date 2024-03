Lavori al Liceo Scientifico a Biella, dal 25 marzo ponteggio in Via Galimberti - Foto archivio newsbiella.it

Proseguono i lavori di messa in sicurezza sismica all’interno della sede del Liceo Scientifico Avogadro di Via Galimberti a Biella, dove, dal 25 marzo a fine anno, sarà presente un ponteggio che comporterà una modifica della viabilità nella zona della scuola.

“Monteremo un ponteggio su Via Galimberti, – spiega il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo - un’installazione complicata per la presenza del semaforo. I lavori allo Scientifico sono svolti all’interno. Il ponteggio è necessario perché ci sono dei cavi che, dall’interno, devono uscire attraverso i pilastri ed essere legati ad una parte esterna posta in alto, quindi raggiungibile solo tramite ponteggio”.

Ad eccezione dei mezzi che eseguiranno i lavori, il ponteggio comporterà la rimozione forzata nelle aree adiacenti al perimetro dell’edificio (interessate Via Galimberti, Via Tripoli e Via Schiapparelli) dal 25 marzo al 31 dicembre, nella fascia oraria 0-24.

Sono inoltre previsti restringimenti di carreggiata, limite di 30km/h, e senso unico alternato regolato da segnali mobili e movieri.

Infine, sarà vietato il transito ai pedoni lungo Via Tripoli