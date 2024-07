Scuola, lavori di messa in sicurezza sismica anche al Liceo Classico - Foto Mattia Baù per newsbiella.it

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di messa in sicurezza sismica del Liceo Scientifico di Biella.

“A parte alcune classi che saranno sistemate nell’edificio ex Atap di Viale Macallè - spiega il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – il prossimo anno scolastico tutti gli altri studenti saranno nell’edificio principale di Via Galimberti”.

Intanto si è aperto il cantiere per la messa in sicurezza sismica anche del Liceo Classico di Via Addis Abeba. “Per questi lavori – dichiara Ramella Pralungo – avremo disagi minori rispetto allo Scientifico, in quanto, a parte una minima frazione di studenti che saranno a Citta Studi, situazione diventata normale, la maggioranza rimarrà in Via Addis Abeba”.