Lavori alla VVX Aprile a Chiavazza: studenti in 11 classi in moduli prefabbricati, le quinte alle medie

Proseguono a pieno ritmo i lavori all'elementare XXV Aprile a Biella Chiavazza finanziati dal PNRR, e Comune e scuola stanno organizzando il rientro degli allievi a settembre.

A questo proposito lunedì pomeriggio 29 luglio i rappresentati dei genitori hanno incontrato la preside Lucia Azzolina e l'assessore Livia Caldesi con i tecnici comunali che si interessano del cantiere e in quell'occasione è stato fatto il punto sul cantiere.

I lavori hanno come termine dicembre 2025. Le due mense e la palestra sono già come nuove. Pronte all'uso. Impossibile continuare con gli allievi in classe invece nell'ambiente dove ci sono tutte le aule. Ecco quindi che anzichè spostare i bimbi, si è deciso di montare dei moduli prefabbricati nel cortile della scuola nei quali saranno ospitate 11 classi che ruoteranno nel corso dell'anno. Ancora da decidere se gli studenti entreranno dall'ingresso principale che dà sulla piazza o dietro dal "Far fest", come viene chiamato da alunni e maestre della scuola.

Le tre quinte saranno invece ospitate alle medie, "Per un discorso di continuità - ha commentato la preside Azzolina - , per loro è un bene. Prenderanno più confidenza con l'edificio nel quale con molta probabilità trascorreranno i tre anni della secondaria se proseguiranno le scuole nel quartiere. Capisco che sicuramente qualche disagio ci sarà, ma rendetevi conto che la scuola elementare sarà poi nuova. Per esempio l'elementare a Pavignano purtroppo non rientra nel bando e per noi è un rammarico".

Preside e anche l'assessore Caldesi si rendono disponibili a chiunque chieda un incontro: "Io ho lasciato detto in Comune - spiega l'assessore - che chi mi vuole parlare gli venga dato il mio numero. Portate pazienza, ma saranno lavori importanti che renderanno la scuola un gioiello".

Nella scuola c'è un locale che l'istituto Biella 2 cui fa capo riserva all'Associazione Genitori di Chiavazza che si trova al piano terra, che dovrebbe essere invece già pronto per settembre, come nuovo. Diversamente la dirigenza troverà una soluzione temporanea ma il servizio di pre e post scuola sarà in ogni caso garantito.

Le maestre sono invece pronte a fare vivere ai bimbi questo periodo con serenità, come fanno sempre, attraverso il gioco.