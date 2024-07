TeamVolley, terza stagione in biancoblù per il libero Martina Spinello

Tre stagioni a Lessona. Tantissime, considerando la distanza geografica da casa. Praticamente un record, se si pensa che fino al 2022 il TeamVolley non aveva mai “pescato” fuori dal suo territorio. Martina Spinello – classe ‘96 originaria del VCO – indosserà ancora la maglia bianca del libero, nel prossimo campionato nazionale di Serie B2.

Questo il suo commento: «Sono molto contenta di indossare per un altro anno i colori del TeamVolley. Questa per me sarà la terza stagione in una realtà che rispecchia molto quello che per me rappresenta la pallavolo. A Lessona ho trovato persone appassionate, che dedicano alla squadra tanto tempo e risorse. Tutto questo unito a un duro lavoro in palestra e con obiettivi sempre nuovi. Quello che mi ha spinto a rimanere è proprio la voglia di proseguire a lavorare con professionalità a 360 gradi: a partire dalla parte atletica, fino alla parte tecnica e tattica: tutto viene curato nei minimi dettagli. In queste ultime due stagioni abbiamo affrontato tanti alti e bassi, ma credo che gli obiettivi centrati ci siano serviti per acquisire una maggiore consapevolezza. Io in primis sono cambiata molto in termini di mentalità. Al TeamVolley impari che, anche quando pensi di non farcela, lavorando duramente puoi superare ogni tuo limite. Per la prossima stagione mi aspetto di alzare nuovamente l’asticella. A livello personale voglio crescere ancora, come squadra punteremo a migliorarci rispetto alle scorse stagioni. Magari, togliendoci qualche soddisfazione».

Le fa eco il direttore sportivo biancoblù Marco Motto: «Terzo anno consecutivo con noi per “Spine”, una delle veterane di questa squadra. Una ragazza che mette passione in quello che fa. Sappiamo che la distanza comporta per lei molti sacrifici, ma non ha mai fatto mancare il suo apporto, facendosi trovare pronta quando è stata chiamata in causa. Lavora bene e aiuta a mantenere il gruppo sereno e coeso, una delle tante qualità che le riconosciamo. Uno sforzo che fa volentieri, perché ci tiene alla pallavolo. Se da noi ha trovato l’ambiente giusto, possiamo solo essere contenti. La sua conferma consolida il blocco-squadra: nella necessità lei c’è. “Ben rimasta”, Spine!».