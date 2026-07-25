Gaglianico inaugura la Piazzetta della Storia: nuovo spazio per la comunità

Gaglianico si prepara a dare il benvenuto a un nuovo spazio dedicato alla comunità. L'amministrazione comunale ha programmato l'inaugurazione della Piazzetta della Storia, un luogo pensato per diventare punto di incontro e di aggregazione per i cittadini.

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il provvedimento relativo all'inaugurazione dello spazio e alla realizzazione di un evento musicale che accompagnerà la presentazione ufficiale della piazzetta, domenica 26 luglio alle ore 21

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare un nuovo spazio pubblico, creando un momento di condivisione aperto alla cittadinanza e rafforzando il legame tra il paese e la propria storia.

La scelta di affiancare all'inaugurazione un appuntamento musicale conferma la volontà dell'amministrazione di utilizzare gli spazi urbani non solo come luoghi di passaggio, ma anche come punti di incontro dove organizzare eventi e iniziative.