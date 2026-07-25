Borriana, conclusi in anticipo i lavori per il nuovo marciapiede in Via Rossetti FOTO

Si sono conclusi in netto anticipo, rispetto alla scadenza del 31 luglio 2026, i lavori di realizzazione del marciapiede lungo la SP 422 (Via Rossetti). A partire da domani, dalle ore 12:00 circa, la viabilità lungo la strada provinciale tornerà alla completa normalità.

Si tratta di un’opera fortemente voluta dalla nostra Amministrazione, che rappresenta il risultato concreto di una visione chiara: agire con fermezza, decisione e rispetto dei tempi e degli impegni presi, per migliorare la qualità della vita nel nostro Paese.

Un'opera importante per la sicurezza dei pedoni.

La sicurezza stradale e la tutela dei pedoni sono, da sempre, al centro della nostra azione amministrativa. Questo nuovo tratto di marciapiede non è soltanto un intervento infrastrutturale, ma una risposta concreta alla necessità di proteggere chi vive e percorre quotidianamente Via Rossetti.

Connessione sicura: offre finalmente ai cittadini un percorso protetto e ben definito lungo una strada strategica di collegamento extraurbano.

Prospettive future (Tratto Nord): consapevoli che il lavoro non è ancora finito, non ci fermeremo qui. Ci attiveremo nella ricerca dei fondi necessari per finanziare e realizzare il completamento del tratto a nord, proseguendo senza sosta nell'opera di riqualificazione del territorio.

Visione e pianificazione: il tema della velocità (2027)

L'attenzione per la SP 422 non si esaurisce con quest'opera; altro importante obiettivo rimane la moderazione del traffico nel centro abitato; pertanto, nel corso del 2027, affronteremo in modo sistematico il problema della velocità dei veicoli lungo l'asse cittadino della SP 422. Lavoreremo a stretto contatto ed in piena sinergia con la Provincia di Biella, ente proprietario della strada, per individuare ed attuare soluzioni praticabili, efficaci e risolutive per garantire la massima tranquillità ai residenti.



Ci tengo particolarmente a fare i dovuti ringraziamenti, perchè un risultato così importante è frutto di un grande lavoro di squadra ed è doveroso esprimere la nostra gratitudine a tutti gli attori coinvolti:

All'impresa edile e alle maestranze, che hanno eseguito i lavori con straordinaria precisione, professionalità e attenzione ai dettagli, dimostrando un'efficienza esemplare che ha permesso di chiudere il cantiere con netto anticipo sul cronoprogramma.

Al progettista e direttore dei lavori, per la costante presenza e per aver seguito l'evoluzione del cantiere passo dopo passo con grande dedizione.

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per aver creduto fin da subito nel progetto e per aver supportato l’Amministrazione con determinazione, permettendo di arrivare alla realizzazione dell’opera in tempi così brevi.

Un ringraziamento fondamentale alle Istituzioni

Un grazie sincero e doveroso alla #Regione Piemonte, al #Presidente Alberto Cirio e alla Sua Giunta: il loro contributo attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC 2021/2027) è stato determinante per la realizzazione di quest’opera fondamentale per Borriana.

Un segno tangibile di vicinanza e supporto concreto ai Comuni del territorio!

Continuiamo a lavorare ogni giorno con la stessa dedizione per rendere Borriana un Paese più sicuro, vivibile e moderno.