Tensioni, litigi, poco fair play: per quasi 1 biellese su 2 (46%) sulle strade manca troppo spesso la gentilezza

Un cenno di ringraziamento a chi ci lascia passare, un po’ di pazienza verso chi è in difficoltà oppure evitare un colpo di clacson di troppo: a volte i piccoli gesti possono fare la differenza, anche tra automobilisti. Eppure, sono proprio questi comportamenti a mancare più spesso sulle nostre strade.

Come evidenzia l’Osservatorio Sara Assicurazioni, quasi 1 biellese su 2 (46%) descrive la mobilità della propria zona come caratterizzata da frequenti tensioni e atteggiamenti tutt’altro che improntati al fair play. È forse anche per questo motivo che, immaginando la mobilità del futuro, il 41% sogna strade dove, insieme alla tecnologia, trovi maggiore spazio anche la gentilezza.

Ma quali sono i comportamenti che più infastidiscono?

1. “Allora, ti sbrighi?”. L’impazienza sembra essere il principale ostacolo a una convivenza serena: in questo senso, il 48% dei biellesi dichiara che ci vorrebbe maggiore tolleranza verso chi è in difficoltà o sta effettuando una manovra.

2. Reazioni esagerate. Al secondo posto i biellesi vorrebbero diminuissero le reazioni eccessive, spesso accompagnate da parole e gesti non proprio cordiali (41%).

3. “Un grazie non guasterebbe”. Tra i gesti che sembrano essersi smarriti per strada c’è il semplice “grazie”: il 37% dei biellesi vorrebbe vedere più riconoscenza verso chi agevola nella circolazione.

4. “Il clacson era proprio necessario?”. Un altro comportamento è l’uso eccessivo del clacson (19%), spesso capace di trasformare una semplice attesa in un motivo di tensione.

5. “Passo io”, e il pedone aspetta. Il mancato rispetto delle precedenze ai pedoni è segnalato dal 11% come comportamento da cambiare.

Anche le città potranno contribuire a rendere la mobilità più sicura e distesa: in quest’ottica, i biellesi guardano a trasporto pubblico più efficiente (62%), riduzione del traffico (34%) e parcheggi (30%). Seguono strade più sicure (25%), aree per pedoni e ciclisti (21%) e meno auto nel centro (15%).

Quanto agli spostamenti, l’auto resterà il mezzo principale del futuro per il 43% dei rispondenti, ma sarà sempre più alternata, in ottica intermodale, al trasporto pubblico evoluto (7%). A guidare le scelte saranno innanzitutto la comodità (35%) e i costi (28%).

Le stesse automobili saranno sempre più tecnologiche. Tra le innovazioni che i biellesi vorrebbero per la propria auto spiccano in particolare tecnologie in grado di rilevare le distrazioni al volante (52%), seguite da sistemi di rilevazione incidenti e invio di assistenza stradale (33%) e da sistemi per la ricerca e il recupero dell’auto in caso di furto (31%).

Quanto ai vantaggi attesi, i biellesi pongono in primo piano maggiore sicurezza (43%) e possibilità di risparmio (37%), insieme al miglioramento dello stile di guida (21%).

“Con il nostro Osservatorio abbiamo voluto indagare come i biellesi immaginino la mobilità di domani e quali siano oggi le loro principali esigenze – dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Experience di Sara Assicurazioni – Tra i molti aspetti, assume particolare rilievo quello della sicurezza: solo il 32% dichiara infatti di sentirsi al riparo dal rischio di sinistri, quando è in strada. In questo scenario, insieme al ruolo fondamentale dei comportamenti individuali, possono svolgere un ruolo di primo piano le soluzioni assicurative. Una polizza telematica, in particolare, offre una protezione completa che, attraverso la tecnologia, aiuta gli automobilisti anche a migliorare il proprio stile di guida, con benefici tangibili in termini di risparmio”.

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