Biella, intossicati dal monossido di carbonio: 5 operai in ospedale

Sono ancora frammentarie le informazioni circa l’infortunio sul lavoro che si è verificato in un cantiere di Biella ma stando alle prime ricostruzioni 5 operai di due ditte diverse sarebbero rimasti intossicati dopo aver inalato del monossido di carbonio, rilasciato da un macchinario specifico, dotato di un tubo di scarico.

Sembra che il gruppo, formato da uomini di età variabile tra i 19 e 54 anni, stesse lavorando all’interno di una stanza chiusa prima di accusare un malessere improvviso a causa dei fumi fuoriusciti. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 23 luglio, in via Delleani.

Sul posto sono intervenuti molto velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza ai lavoratori, in parte residenti fuori provincia, poi trasportati in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute ma paiono serie.

In campo anche le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata, assieme ai Carabinieri e al personale dello Spresal, impegnato negli accertamenti di rito.