Pettinengo: Prevenire truffe e raggiri, i Carabinieri incontrano la popolazione FOTO

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri per la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, nella giornata del 23 luglio 2026si è tenuto un incontro informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle truffe. L’evento ha avuto luogo a Pettinengo, presso i locali della “Casa Norcia” in via Duca D’Aosta, sede della “Società Operaia di Pettinengo”.

Nel corso dell’iniziativa, il personale della Stazione Carabinieri di Bioglio ha illustrato ai presenti le modalità più frequenti con cui i truffatori cercano di raggirare le vittime - dai finti appartenenti alle forze dell'ordine o tecnici del gas fino ai raggiri telefonici -, fornendo consigli pratici e comportamenti virtuosi da adottare per riconoscere e neutralizzare i pericoli.

L'incontro ha registrato una considerevole e attiva partecipazione da parte della cittadinanza, dimostrando il forte legame di fiducia tra la comunità locale e l'Arma. L'iniziativa del Maresciallo Gabriele Di Simone, Comandante interinale della Stazione Carabinieri di Bioglio si inserisce in un più ampio piano di sensibilizzazione sul territorio, volto a rafforzare la sicurezza partecipata e a ricordare a tutti i cittadini l'importanza di contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112 di fronte a qualsiasi situazione sospetta.