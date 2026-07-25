Cossato guarda al futuro delle scuole: il Comune interviene sul piano della rete scolastica 2027/2028

Il futuro della scuola cossatese entra nell'agenda dell'amministrazione comunale. La Giunta di Cossato ha approvato nei giorni scorsi un provvedimento legato al piano provinciale di revisione della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028.

La delibera, pubblicata all'albo pretorio il 23 luglio, riguarda il percorso di programmazione che coinvolge gli enti locali nella definizione dell'organizzazione degli istituti scolastici del territorio.

Si tratta di un passaggio che rientra nella pianificazione a medio termine del sistema scolastico e che tiene conto dell'evoluzione della popolazione studentesca, della distribuzione dei plessi e delle esigenze delle comunità locali.

Il Comune sarà quindi chiamato a confrontarsi con gli altri soggetti istituzionali coinvolti per contribuire alla definizione del quadro futuro della scuola nel Biellese.

Il tema della rete scolastica è particolarmente delicato per i centri come Cossato, che rappresentano punti di riferimento per un'ampia area del territorio provinciale e che negli anni hanno concentrato numerosi servizi dedicati agli studenti e alle famiglie.

Nei prossimi mesi potranno emergere ulteriori elementi legati alle eventuali modifiche organizzative previste dal piano provinciale.