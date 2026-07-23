Biella, mezzo finisce contro il guardrail: incidente in corso San Maurizio

Sembra proprio che sia rimasto indenne l’uomo alla guida coinvolto in un sinistro autonomo nel comune di Biella. Il fatto si è verificato nella prima serata di oggi, 23 luglio, all’uscita di corso San Maurizio, in direzione di via Oremo.
Dalle prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito di strada per cause da accertare andando a collidere con il guardrail.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilevi di rito, impegnati anche nella gestione della viabilità, rallentata almeno fino alla completa rimozione del mezzo dalla carreggiata.