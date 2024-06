Chiavazza al buio, un lettore: "Più di 10 vie da oltre una settimana"

L'elenco è lungo: ci sono parte di via Della Vittoria, via Brovarone, via Vigliano, via Alfieri, via Andorlini, strada Bertamelina, via Mameli, via Petrarca e Ronco Bonino. Sono tutte strade di Chiavazza al buio da oltre una settimana.

La segnalazione ci è stata fatta da un nostro lettore che abita nel quartiere che è già anche stato in Comune. "Non è la prima volta che capita - racconta - . Quando ci sono forti temporali succede, è sempre stato così, ma in genere in qualche giorno la situazione viene risolta, mentre ora è dal forte maltempo di mercoledì scorso, 12 giugno. Noi siamo rimasti senza luce per un'ora a casa, poi è tornata, nelle vie ancora no. E questa sera c'è anche la corsa. Ringrazio il Comune perchè sono stato da loro, hanno raccolto la mia segnalazione e mi hanno detto che hanno anche altre vie che gli hanno segnalato, ma purtroppo non possono fare null'altro che segnalare anche loro a loro volta al gestore di quelle zone. Speriamo solo che la situazione torni presto perchè è davvero troppo più di una settimana senza luce, per favore ascoltateci, fate qualcosa".