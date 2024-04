Cossato cambia volto, ci siamo: due nuove piazze e primi trasferimenti degli uffici comunali a Palazzo Agorà FOTO

Ecco i rendering del Comune: la nuova piazza in via Mercato

A Cossato sarà un aprile particolarmente intenso sul fronte delle opere pubbliche. A fine mese è previsto, infatti, il primo trasferimento (con la probabile inaugurazione) di alcuni degli uffici comunali al pian terreno della nuova sede di Palazzo Agorà, situata in piazza Elvo Tempia.

Nei piani del Comune, i primi a trasferirsi saranno quelli della Polizia Locale; poi sarà il turno degli uffici tecnici e di quelli rivolti al pubblico in una fase successiva visto l’approssimarsi della scadenza elettorale: dall’URP passando per l’anagrafe e i seggi elettorali fino ad arrivare agli spazi dedicati a lavori pubblici, edilizia e commercio. Nel palazzo di piazza Ermanno Angiono, invece, resteranno quelli di ragioneria e tesoro, oltre ai luoghi di lavoro utilizzati dal sindaco e dai membri della sua giunta. Un progetto che ha visto impiegati 1,2 milioni di euro, di cui 600mila finanziati dalla regione Piemonte.

“L’obiettivo è triplice – spiega il primo cittadino Enrico Moggio – In primo luogo, l’intenzione di questa amministrazione era di centralizzare e accorpare la maggior parte degli uffici comunali in un unico edificio così da venire incontro alle esigenze della popolazione che potrà usufruire di tutti i servizi senza spostarsi da un posto all’altro. Inoltre, con lo spostamento degli sportelli, cambia anche il baricentro del paese, tanto da favorire un nuovo tipo di centro, favorendo gli incontri e un maggior passaggio di persone tra la piazza Tempia e la via del Mercato. Senza dimenticare che il palazzo dell’ex Vesta, dove prenderanno posto i nuovi uffici, sarà una delle tappe di un ideale percorso pedonale tra la piazza Angiono e la nuova piazzetta che sorgerà nell’area ex Tricot”.

Proprio in questa zona termineranno, entro la fine di aprile, i lavori dell’area verde pubblica con la posa di alberi e panchine e la realizzazione di alcuni parcheggi per l’attività commerciale che sorgerà. “L’idea – sottolinea Moggio - è di creare un percorso pedonale che dalla nuova piazzetta di via Mazzini, ideale punto di partenza, si giunga fino a piazza Angiono, passando attraverso i giardini pubblici di via Repubblica e piazza Tempia. Un intervento volto a riqualificare tutto quell’anello che racchiude il centro di Cossato e favorire la mobilità degli utenti”.

Infine, molto probabilmente, nella seconda metà del mese di aprile avrà inizio la fase di demolizione della palazzina dell’ex Enel, situata in via Mercato: al suo posto, una nuova piazzetta dotata di area verde, parcheggi e panchine.