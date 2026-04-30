Vigili del Fuoco, esercitazioni a Biella: focus su incidenti stradali e soccorsi complessi VIDEO

Nella giornata di martedì 28 aprile, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella, si è riunito il team Piemonte in vista della partecipazione, prevista per la prima decade di maggio, a una manifestazione addestrativa nazionale organizzata dalla Direzione Centrale per la Formazione e dedicata alle tecniche di decarcerazione ed estricazione.

Il gruppo, composto da personale operativo proveniente dai diversi comandi della regione, ha preso parte a una serie di simulazioni complesse. Tra queste, un intervento su un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, con un ferito rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e da liberare in condizioni di sicurezza.

L’iniziativa, denominata nel “1° Italian Rescue Training”, punta a rafforzare le competenze dei soccorritori attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, ritenuti essenziali per la diffusione di procedure operative efficaci nel campo degli incidenti stradali.

Le attività prevedono la simulazione di diversi scenari, tra loro simili per grado di complessità ma variabili per disposizione e dinamica dei veicoli coinvolti, appositamente deformati per riprodurre situazioni realistiche di intervento. La giornata rientra in un più ampio ciclo di incontri organizzati nei diversi comandi dei Vigili del Fuoco della regione Piemonte, con l’obiettivo di affinare le tecniche operative e consolidare la capacità di intervento in scenari complessi, attraverso un costante aggiornamento e addestramento del personale.