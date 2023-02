Addio all'ex Caravel, a Cossato iniziati i lavori di demolizione FOTO

Un pezzo di storia che se ne va. Sono davvero tanti i commenti venati da un sentimento di nostalgia, condivisi sul web dagli utenti di Cossato, a proposito dell'inizio dei lavori di abbattimento dell'ex Caravel.

Una struttura molto nota in tutto il territorio: nota anzitempo come “La Sportiva”, poi divenne Caravel e discoteca Cinecittà. Un locale molto in voga e apprezzato dalla movida biellese (e non). “Questo luogo era un punto di riferimento per i giovani del nostro territorio – ricorda il sindaco Enrico Moggio – Varcare la soglia di quei muri era quasi un rito di passaggio dall'adolescenza alla vita adulta. Dispiace a tutti per la fine di questa vicenda ma lo stato di degrado, in cui versava la struttura, non era più accettabile. L'intervento, più volte richiesto dalla popolazione, era più che necessario tanto che la notizia dei lavori è stata accolta positivamente dai cittadini”.

Sullo stato del cantiere, Moggio informa che “nell'arco di un mese massimo dovrebbe concludersi l'opera di demolizione così da cominciare l'edificazione nel proseguimento del progetto. Il confronto con la ditta è continuo e constamente aggiornato”.