venerdì 01 maggio
Valle San Nicolao celebra il 1° Maggio: omaggio ai Caduti sul Lavoro - Foto dell'edizione 2025
Valle San Nicolao celebra il 1° Maggio: omaggio ai Caduti sul Lavoro
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EVENTI | 01 maggio 2026, 07:00

Valle San Nicolao celebra il 1° Maggio: omaggio ai Caduti sul Lavoro

Valle San Nicolao celebra il 1° Maggio: omaggio ai Caduti sul Lavoro - Foto dell'edizione 2025

Valle San Nicolao celebra il 1° Maggio: omaggio ai Caduti sul Lavoro - Foto dell'edizione 2025

Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Circolo Arci-Brovato di Valle San Nicolao promuove un momento commemorativo dedicato ai Caduti sul Lavoro.

L’appuntamento è alle 11.15 in piazza del Municipio, dove si terrà l’omaggio floreale alla lapide “Ai Caduti sul Lavoro di Valle San Nicolao”, seguito da un minuto di raccoglimento. A seguire, presso il Circolo Arci-Brovato, sarà offerto un aperitivo ai partecipanti alla manifestazione. L’organizzazione ringrazia le autorità, le associazioni e le persone che prenderanno parte all’evento.

G. Ch.

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