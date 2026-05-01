Valle San Nicolao celebra il 1° Maggio: omaggio ai Caduti sul Lavoro

Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Circolo Arci-Brovato di Valle San Nicolao promuove un momento commemorativo dedicato ai Caduti sul Lavoro.

L’appuntamento è alle 11.15 in piazza del Municipio, dove si terrà l’omaggio floreale alla lapide “Ai Caduti sul Lavoro di Valle San Nicolao”, seguito da un minuto di raccoglimento. A seguire, presso il Circolo Arci-Brovato, sarà offerto un aperitivo ai partecipanti alla manifestazione. L’organizzazione ringrazia le autorità, le associazioni e le persone che prenderanno parte all’evento.