Sanità, accordo in Regione: nasce un tavolo permanente per il reclutamento degli infermieri e il rafforzamento dei servizi

Un risultato importante per il sistema sanitario piemontese: Regione e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale di intesa che prevede l’attivazione di un tavolo permanente dedicato al rafforzamento del personale sanitario, con particolare attenzione al reclutamento degli infermieri e alla tenuta dei livelli assistenziali.

L’accordo, siglato nell’ambito del confronto regionale previsto dal contratto nazionale, coinvolge l’Assessorato alla Sanità, la Direzione Sanità, Azienda Zero, le Aziende sanitarie regionali e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Cisl, Fials, Nursind e Nuesing up).

Il tavolo avrà il compito di fornire indirizzi operativi per migliorare le procedure di reclutamento del personale e garantire una risposta strutturale ai fabbisogni del sistema sanitario, inclusi i servizi di emergenza territoriale. A supporto di questo percorso è prevista anche l’istituzione di una cabina di regia, con il compito di individuare le soluzioni più efficaci per rendere più rapide e funzionali le politiche di assunzione.

«Questo accordo rappresenta un passo concreto e condiviso per rafforzare il nostro sistema sanitario – sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi – Mettiamo attorno allo stesso tavolo istituzioni, aziende e sindacati per affrontare in modo strutturale il tema del personale, a partire dagli infermieri, che sono una componente fondamentale per garantire la qualità dell’assistenza».

«L’obiettivo – prosegueno Cirio e Riboldi – è duplice: da un lato migliorare e rendere più efficaci le procedure di reclutamento, dall’altro assicurare nel tempo il fabbisogno necessario per mantenere e rafforzare i livelli assistenziali, compreso il sistema di emergenza sanitaria territoriale. È un risultato importante perché nasce da un confronto costruttivo e dalla volontà comune di dare risposte concrete al sistema sanitario e ai cittadini».