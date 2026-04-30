Campus Universitario Diffuso: la Biblioteca Civica di Biella si potenzia per gli studenti

Anche per l’anno 2026, visto l’apprezzamento da parte dell’utenza, il comune di Biella ha aderito al progetto “Campus Universitario Diffuso” di EDISU Piemonte che prevede la realizzazione di sale studio sul territorio della città a disposizione di studenti universitari, e verrà dunque incrementato l'orario di apertura della Biblioteca Civica.

Il progetto “Campus Universitario Diffuso” prevede che vengano messe a disposizione di studentesse e studenti universitari 30 postazioni studio presso i locali della Biblioteca Civica di Biella, dotate di presidio fisso per tutto l’orario di apertura e connessione Wi-Fi con accesso libero e gratuito. Il normale servizio sarà potenziato con il prolungamento dell’orario di apertura nei giorni di martedì e giovedì fino alle 22.30, dal 5 maggio al 30 luglio e dal 1° settembre al 1° ottobre, ad esclusione dei periodi di chiusura.

Il periodo è scelto in concomitanza con le sessioni d’esame nelle Università e al contempo consentirà a tutti i cittadini di beneficiare dell'accesso alla Biblioteca e ai servizi oltre all'orario ordinario, siccome sarà possibile richiedere in prestito i volumi collocati a scaffale aperto.

Sara Gentile, vicesindaco e assessore alla Cultura, dichiara: “Il rinnovo del progetto conferma la volontà di questa amministrazione di rendere Biella una città sempre più dinamica e vicina ai giovani. Con l’estensione degli orari della Biblioteca Civica Alfredo Frassati offriamo come lo scorso anno agli studenti un supporto concreto durante le sessioni d’esame e, allo stesso tempo, implementiamo il servizio garantendo un’offerta culturale sempre più ampia e integrata con i ritmi della comunità”.