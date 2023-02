Cossato cambia volto, le immagini dall'alto dopo i lavori di demolizione dell'ex Caravel e dell'ex Tricot FOTO e VIDEO

Cossato cambia volto. Con l'opera di demolizione dell'ex Caravel (leggi qui) e dell'ex Tricot (clicca qui), la città assume tutta un'altra forma, come si evince dalle foto effettuate col drone, che mostrano il grande cambiamento in atto. Ad accorgersene già ieri sera gli stessi residenti della zona che hanno cominciato a inondare le bacheche social con scatti e prime impressioni.

Proseguono, intanto, i lavori che si concluderanno verosimilmente nella giornata di domani, 1° marzo. A fare il punto della situazione il sindaco Enrico Moggio: “Questo è il primo di tanti interventi che il Comune ha in programma da qui ai prossimi mesi. Oltre a questo, che è iniziativa dei privati, proseguono infatti a ritmo serrato anche i lavori per il trasferimento degli uffici comunali in Piazza Tempia, al pian terreno del condominio Agorà (ex Vesta per intenderci), con il programmato risanamento dell’area palazzina ex Enel di via del Mercato. Così saranno realizzate due opere essenziali per rivalutare e far tornare vivo il centro della nostra cittadina”.

E aggiunge: “Sull’area oggetto della demolizione di questi giorni, mi preme sottolineare che, ci saranno anche spazi adibiti a verde pubblico, con una nuova piazzetta che potrà ospitare diversi eventi. Questi nuovi spazi saranno direttamente collegati ai giardini pubblici tramite un attraversamento pedonale su via Repubblica”.