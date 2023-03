Cossato cambia volto, ecco cosa ci sarà dopo Caravel e Tricot: in arrivo spazi commerciali e aree verdi

Ha suscitato notevole interesse l’opera di demolizione prima dell’ex Caravel (leggi qui), poi dell’ex Tricot (clicca qui) di Cossato. In tanti, tra cittadini e utenti, hanno potuto osservare, giorno dopo giorno, sul quotidiano Newsbiella.it lo stato e il cronoprogramma dei lavori.

Ma ora in tanti si chiedono: cosa sorgerà in quell’area? Quale sarà il nuovo volto della Cossato che verrà? A questi interrogativi fa chiarezza il sindaco Enrico Moggio, con tanto di immagini, già diffuse durante le sedute del consiglio comunale: “Si tratta di una riqualificazione di una zona che rappresenta la porta d’ingresso della città. Al posto dei vecchi edifici, sorgeranno tre nuove strutture rivolte all’attività commerciale con relativi posteggi auto: il supermercato Lidl, un negozio di medie dimensioni e un fabbricato di 400 metri quadrati”.

Sarà presente anche una piazzetta, con spazi verdi, aiuole, alberi, panchine e molto altro. “L’obiettivo è di rendere questo luogo un punto di ritrovo per eventi e appuntamenti durante l’anno – sottolinea Moggio - Questi nuovi spazi saranno direttamente collegati ai giardini pubblici tramite un attraversamento pedonale su via Repubblica. Non sarebbe male ricreare un percorso ideale che unisca il Municipio con la via Mazzini”.

Ora, però, inizia la sistemazione dell’area con la rimozione dei detriti così da iniziare la costruzione. “Si prevede – spiega il sindaco – che l’apertura avverrà prima di questo Natale. Siamo nel mezzo di un grande cambiamento e siamo contenti che aziende importanti abbiano voluto investire nel territorio di Cossato. Ora si apre una fase nuova per l’intera comunità”.