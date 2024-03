Olivero candidato sindaco a Biella, il segretario di Forza Italia Serafia: “Con alleati si scriverà programma”

"Marzio Olivero, Mirella Cristina e Roberto Scheda sono le migliori candidature che il centrodestra potesse individuare per governare Biella, Verbania e Vercelli. Forza Italia Biella lavorerà ora per offrire ai cittadini elettori una lista di candidati competenti e rappresentativi del nostro territorio. Lavoreremo insieme al candidato sindaco e agli alleati per scrivere un programma focalizzato sui temi prioritari per il futuro della nostra città". A parlare Alessio Serafia, segretario provinciale di Forza Italia.