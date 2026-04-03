Ponderano, a Pasquetta torna la Fiera Zootecnica

Lunedì di Pasquetta si terrà la 32° edizione della Fiera Zootecnica di Ponderano un evento radicato nel Biellese, organizzato dalla Pro Loco. La manifestazione rivive annualmente, valorizzando gli allevatori del territorio che anche in questa edizione saranno ben 18, un numero molto elevato ma che gratifica gli organizzatori nel vedere così tanti partecipazione all’ evento.

La novità sarà la doppia esibizione nel pomeriggio: oltre allo spettacolo dei falconieri, amatissimo dai bambini (annullato lo scorso anno per il brutto tempo) in questa edizione si potranno vedere i cani addestrati dal centro cinofilo del coordinamento provinciale della protezione civile, che faranno conoscere i loro animali e il loro supporto nelle varie attività di soccorso dove vengono utilizzati.

Durante la giornata, ci sarà il mercato con stand gastronomici, hobbisti e un punto ristoro gestito dai volontari, dove si potranno gustare i piatti tipici: polenta e spezzatino, trippa e fagioli alla trinità, oltre ai gustosi panini con salamelle.