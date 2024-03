Olivero candidato sindaco a Biella: le dichiarazioni di Delmastro, Chiorino e Franceschini

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella comunica che al termine dei confronti tenuti nei giorni scorsi con le altre forze politiche della coalizione ė stato individuato in Marzio Olivero il candidato sindaco per il centrodestra per la città di Biella. Cristiano Franceschini, segretario Provinciale, esprime piena soddisfazione e sottolinea che “per la prima volta è un esponente di Fratelli d’Italia ad essere candidato alla carica di primo cittadino. Avvertiamo l’onore e la grande responsabilità di questa scelta”.

Soddisfazione anche da parte di Elena Chiorino, assessore regionale che sottolinea come “le forze politiche di centro destra hanno dimostrato coesione e unicità di vedute nell’individuazione del candidato: il profilo altamente istituzionale di Marzio Olivero è un valore aggiunto non solo per Fratelli d’Italia, ma per tutta la coalizione e, più in genere, per tutta la città”.

Andrea Delmastro, sottosegretario per la Giustizia, è intimamente convinto che “con la candidatura di Marzio Olivero il centrodestra possa sanare ogni frattura del passato, recuperando alle ragioni del centrodestra tutto il mondo moderato biellese che ha vissuto la diaspora del civismo. E’ tempo di unità di tutte le forze conservatrici e moderate che hanno a cuore il futuro di Biella”.

Soddisfazione, in ultimo, la esprime anche Marzio Olivero sia per la proposta di sua candidatura da parte di Fratelli d’Italia, sia per la convergenza sul proprio nome registrata da parte delle altre forze politiche della coalizione.