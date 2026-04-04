Quaregna Cerreto: "Chi ha ritrovato la catenina d’oro di mia mamma persa al supermercato? Vorrei ringraziarlo"

Un gesto di grande onestà ha avuto luogo giovedì 2 aprile all’Esselunga di Quaregna Cerreto. Una cliente anziana aveva smarrito una catenina d’oro di discreto valore durante la spesa. Tornata a casa, ci si è accorti della perdita e si è contattato il supermercato, nella speranza di ritrovare il gioiello.

Con sorpresa e gratitudine, un cliente aveva notato la catenina tra le corsie e l’aveva consegnata al personale del supermercato, permettendo così alla proprietaria di riaverla. L’identità della persona rimane però sconosciuta, poiché non ha lasciato nominativo.

La famiglia della signora desidera ringraziare personalmente questo cliente per il suo gesto e lancia un appello: chi ha restituito la catenina è invitato a farsi sentire, anche tramite la nostra redazione, in modo da poter ricevere il giusto riconoscimento per il suo comportamento esemplare.

Questo episodio vuole essere un piccolo promemoria che, anche tra le notizie negative, esistono atti di generosità e onestà che meritano di essere raccontati e valorizzati.