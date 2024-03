Elezioni, è ufficiale: a Biella Marzio Olivero è il candidato sindaco del centrodestra

È arrivata l'ufficialità: Marzio Olivero sarà il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali. L'intesa è stata raggiunta a Roma nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo, al termine del vertice dei coordinatori dei partiti della coalizione. Oltre a Biella, sono state assegnate le candidature di Verbania e Vercelli che andranno rispettivamente a Mirella Cristina e Roberto Scheda.

Classe '61, laureato in Giurisprudenza, Olivero ha ricoperto diversi incarichi pubblici nel corso della sua vita: dopo esser stato per molti anni consigliere e presidente di circoscrizione, è entrato a Palazzo Oropa nel 1999 sotto le insegne di Alleanza Nazionale; in seguito è stato consigliere e assessore provinciale (con deleghe al lavoro, istruzione, formazione e attività produttive) dal 2002 al 2004 senza dimenticare gli assessorati svolti a Biella (2009-14) e a Ponderano (2014-19).

Nell'ultima legislatura, guidata dal primo cittadino Claudio Corradino, ha rivestito il ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Biella e, negli ultimi due anni, assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile.