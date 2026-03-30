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POLITICA | 30 marzo 2026, 19:30

Biella, si dimette anche Cristiano Franceschini: “Commesso una leggerezza, me ne assumo la responsabilità”

E aggiunge: “Rivolgo le mie scuse ai cittadini, lascio il mio incarico a testa alta, consapevole dell’impegno garantito in questi anni e del fatto che sono una persona perbene”.

biella franceschini

Biella, si dimette anche Cristiano Franceschini: “Commesso una leggerezza, me ne assumo la responsabilità”

“Ho comunicato al sindaco Marzio Olivero la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili da assessore. È una scelta che assumo con responsabilità, mettendo al primo posto il Comune di Biella, la serenità dell’azione amministrativa e il rispetto verso il mio partito, Fratelli d’Italia". Lo ha dichiarato Cristiano Franceschini, assessore del Comune di Biella.

E aggiunge: "Nelle ultime settimane si è assistito a una polemica che ha oltrepassato ogni limite, trasformando una vicenda personale, affrontata con trasparenza e senza alcuna malizia, in un attacco mediatico costruito su insinuazioni e accuse prive di qualsiasi fondamento. Sono state usate parole gravi e inaccettabili, senza riscontro nei fatti, con l’unico obiettivo di delegittimare la mia persona e il lavoro svolto. Rivendico con fermezza la correttezza del mio operato: non vi è stato nulla di irregolare o opaco. Nel momento in cui sono venuto a conoscenza di elementi che prima ignoravo, ho agito subito, senza esitazioni, prendendo le distanze e assumendo le decisioni necessarie". 

"Ho commesso una leggerezza, e me ne assumo la responsabilità - sottolinea - Per questo rivolgo le mie scuse ai cittadini. Non accetto però che si tenti di trasformare questa vicenda in uno strumento per infangare me e le istituzioni attraverso ricostruzioni distorte. Per questo mi tutelerò in tutte le sedi opportune, affinché la verità venga ristabilita. Lascio il mio incarico a testa alta, consapevole dell’impegno garantito in questi anni e del fatto che sono una persona perbene. Continuerò a difendermi con determinazione, contrastando ogni forma di strumentalizzazione".

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c. s. Comune Biella g. c.

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