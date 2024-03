Con Olivero candidato sindaco a Biella finisce l'era di Corradino: le parole di Moscarola

Con la notizia della candidatura di Marzio Olivero a sindaco del centrodestra, si chiude ufficialmente l'era di Claudio Corradino. Diverse sono state le reazioni politiche in seno alla coalizione.

Tra queste, quelle del vice e assessore Giacomo Moscarola apparse sui propri canali social che, assieme al primo cittadino, ha formato la maggioranza che ha governato su Biella negli ultimi 5 anni : “Da allora sono stati anni molto intensi caratterizzati da una montagna russa di emozioni, dalle più belle alle più tristi e difficili – si legge nel post - Dopo pochi mesi vincemmo le elezioni, fu una campagna elettorale infinita e la spuntammo sul filo di lana. Poi iniziammo a governare e dopo pochi mesi capitó una cosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto lontanamente immaginare: il lockdown causa Covid. Nonostante ciò si continuò a lavorare incessantemente per la città. Potrei enunciare i tanti e ottimi risultati portati nei settori che ho avuto in delega, ma ci sarà tempo per questo”.

E aggiunge: “Claudio, è arrivata la notizia che non sarai più il candidato del centrodestra per la nostra città. Umanamente e personalmente mi dispiace molto perché in questi anni ho imparato a conoscerti a fondo e so che grande cuore hai e che persona sei. Forse alcuni a Biella non ti hanno saputo capire, perché non hanno avuto la possibilità di conoscerti a pieno, ma io che ho potuto lavorare fianco a fianco per 5 anni non posso che ringraziarti per ciò che hai fatto e per quanto ti sei adoperato per fare il bene della nostra città. A volte ci siamo riusciti, altre volte no, non si può essere perfetti… ma quello che più mi importa è aver lavorato a fianco ad una persona con il cuore d’oro che non si è mai tirata indietro per cercare di fare il bene della città”.