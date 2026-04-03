A 3 anni dalla scomparsa, ancora nessuna traccia di Enrico Cominato: nuovo appello su Chi l’ha visto?

A 3 anni dalla sua scomparsa non c’è ancora traccia di Enrico Cominato. Nonostante gli appelli, le ricerche e gli articoli che ne sono seguiti, non è ancora stato ritrovato il biellese, svanito nel nulla tra il 31 marzo e il 1° aprile 2023. All’epoca aveva 35 anni.

Nei giorni scorsi, la nota trasmissione televisiva di Rai 3, Chi l’ha visto?, ha nuovamente condiviso e diffuso sui propri canali social un video appello, con le parole del fratello Valerio. Proprio quest’ultimo aveva raccontato in quelle settimane il caso del suo caro.

Come ricostruito dalle forze dell’ordine, Enrico Cominato era uscito dalla sua casa di Pettinengo nella giornata del 31 marzo e non aveva più fatto ritorno. L’indomani sarebbe stato notato da alcuni passanti nei pressi del Santuario di Oropa. Poi, da quel momento, dopo le opportune ricerche, durate giorni, nessuna notizia circa la sua sorte. Alto quasi un metro e settanta, con barba lunga di color scuro e molto folta, in quei giorni avrebbe indossato un paio di jeans e una felpa con cappuccio.

Da allora, sono state diverse le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine ma all’atto pratico non hanno portato a nulla di fatto. Non solo: per qualche tempo un gruppo di amici e parenti si era attivato per effettuare alcuni passaggi tra la conca di Oropa e la Valle Cervo, dove la macchina dei soccorsi aveva concentrato i suoi sforzi. Ora, un nuovo appello di ricerca per capire cosa gli sia successo.