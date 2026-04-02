Eliminazione Italia dai mondiali, tra crisi e polemiche, una risposta arriva da Biella

Gentile Redazione,

nelle ultime settimane si è acceso un acceso dibattito a livello nazionale dopo l’ennesima esclusione dell’Italia dai Mondiali, un fallimento sportivo che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della formazione dei giovani calciatori e della crescente presenza di giocatori stranieri nei nostri campionati.



In questo contesto, credo sia doveroso guardare anche alle realtà virtuose del nostro territorio, che rappresentano esempi concreti di come si possa lavorare bene partendo dalle basi. Mi riferisco in particolare alla Biellese Calcio, protagonista di un eccellente campionato in Serie D, dove attualmente occupa il quarto posto in classifica.



Al di là dei risultati sportivi, già di per sé molto positivi, ciò che colpisce è il modello su cui questa società ha costruito il proprio progetto. La Biellese può contare su un vivaio solido e strutturato, con oltre 200 ragazzi coinvolti tra scuola calcio e settore agonistico. Un numero importante, che testimonia un investimento reale sui giovani e sul territorio.



Ancora più significativo è il fatto che la prima squadra sia composta esclusivamente da giocatori italiani, molti dei quali cresciuti proprio all’interno del settore giovanile. Una scelta controcorrente rispetto a molte altre realtà, che spesso preferiscono puntare su calciatori stranieri anche nelle categorie dilettantistiche.



In un momento storico in cui si cercano soluzioni per rilanciare il calcio italiano, esempi come quello della Biellese dovrebbero essere presi in considerazione e valorizzati. Investire nei giovani, dare spazio ai talenti locali e costruire un’identità forte sono elementi fondamentali per il futuro del nostro sport.



Per questo motivo, desidero esprimere i miei più sinceri complimenti alla società, allo staff e a tutti i ragazzi che stanno contribuendo a questo percorso. La loro esperienza dimostra che un’altra strada è possibile.