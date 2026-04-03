Dolore a Trivero, è “andato avanti” l’Apino Luciano Valle

Dolore nel comune di Valdilana dove, nelle scorse ore, è mancato all’affetto dei suoi cari Luciano Valle. Aveva 91 anni. Apprezzata e stimata penna nera, faceva parte del gruppo di Trivero, che ora partecipa con cordoglio al lutto che ha colpito i suoi familiari. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo a Trivero alle 10 di domani, sabato 4 aprile, nella chiesa parrocchiale di Matrice.