Futuro Nazionale, Pozzolo nominato referente per i comitati costituenti in Piemonte

Futuro Nazionale compie un passo deciso nel proprio percorso di radicamento territoriale del Nord-Ovest, annunciando la nomina del deputato Emanuele Pozzolo a Referente per i comitati costituenti di Futuro Nazionale in Piemonte, su indicazione del Generale Roberto Vannacci e del Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni.

Una scelta chiara e strategica che segna un’accelerazione concreta nella costruzione di una presenza solida e riconoscibile nel Nord Italia, con un focus prioritario sul Nord-Ovest e sul Piemonte, snodo fondamentale per il consolidamento politico e organizzativo del movimento.

Futuro Nazionale punta con determinazione a strutturare una rete capillare di Comitati, radicata nei territori e capace di rappresentare con forza le istanze reali dei cittadini. Un progetto che mira a riportare al centro una visione politica identitaria, coerente e senza compromessi.

“Il radicamento nei territori è condizione essenziale per costruire un’alternativa credibile. Il Piemonte sarà uno dei pilastri della nostra crescita nel Nord Italia”, dichiarano Roberto Vannacci e Massimiliano Simoni.

Sulla nomina è intervenuto il deputato Emanuele Pozzolo: “Andiamo avanti a radicare la destra vera, la destra autentica, la destra che mancava al nostro Paese, assieme a Roberto Vannacci. Attorno a questo progetto c’è un entusiasmo enorme: da chi si è riconosciuto in Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, fino a tanti cittadini che per anni sono rimasti lontani dalla politica e oggi vogliono tornare protagonisti.”

Con questa nomina, Futuro Nazionale imprime una svolta concreta alla propria organizzazione territoriale, rafforzando la propria presenza e ponendo le basi per una crescita strutturata, determinata e duratura.